Экс-главе орловского ГИБДД не удалось оспорить взыскание ущерба

Облсуд оставил жалобу Александра Коршунова без удовлетворения.

Гражданский иск о взыскании причинённого ущерба подал прокурор Орловской области, действуя в интересах Юридического института МВД имени Лукьянова. Ранее суд установил, что Коршунов, занимая половину ставки доцента одной из кафедр этого вуза, не выполнял свои обязанности должным образом.

Тогда (в 2017 — 2019 годах) действующий, а сейчас уже бывший руководитель ГИБДД Орловской области не приходил на лекции, семинары, практические занятия, экзамены, а также не руководил созданием выпускных квалификационных работ. Однако получал зарплату. В итоге вуз потерял 219 тысяч 749 рублей.

Ровно эту сумму («крупный размер») районный суд и решил взыскать с Коршунова. Он подал жалобу в областной суд, но там пришли к аналогичным выводам и сочли приговор нижестоящей инстанции абсолютно справедливым.

ИА «Орелград»