Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов.

Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы «Фишер. Затмение» и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года «Ландыши. Такая нежная любовь», они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории «Кино» стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Топ-10 сериалов 2025 года:

Топ-10 фильмов и мультфильмов 2025 года:

Премьеры 2026 года

Первая премьера 2026 года — сериал «Ландыши. Вторая весна» (18+). Это продолжение истории любви богатой наследницы Кати в исполнении Ники Здорик и простого танкиста Лехи, которого играет Сергей Городничий. Режиссером стал клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект является дебютом в кино. Сериал возглавил топ-10 по просмотрам в Wink во время новогодних каникул.

29 января в онлайн-кинотеатре Wink стартует второй сезон проекта режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен» (18+) с Викторией Исаковой, Хетагом Хинчаговым, Славой Копейкиным и Макаром Хлебниковым в главных ролях. Во втором сезоне Флора больше не простой водитель троллейбуса, теперь она во главе группировки, контролирующей успешный и не очень законный бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан отдаляется, Петр ненавидит мать, и только Юра не оставляет попыток помирить родных и воссоединить семью. В продолжении криминальной драмы также снялись Сергей Гилев, Артём Кошман, Руслан Братов, Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова и другие актеры.

В 2026 году выйдет продолжение сериала «Отмороженные» (16+) о приключениях четырех приятелей-бандитов из 1990-х, которые случайно попадают в наше время, где их ждут цифровая эпоха с гаджетами, а также старые знакомые и новые проблемы. Режиссерское кресло второго сезона заняла Радда Новикова, а сценарий написала Аня Мирохина (режиссер-постановщик первого сезона). В актерском составе Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплев, Даниил Спиваковский, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Нонна Гришаева, Даня Киселев, Ульяна Пылаева и другие.

Самой ожидаемой и яркой премьерой 2026 года должен стать проект «Трудно быть богом» (18+) — первый в истории сериал по мотивам культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких. Роль Руматы в нем исполняет сербский актер Александар Радойичич («Балканский рубеж»), а в роли Кондора — Сергей Безруков. В основной кастинг проекта также вошли Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Даниил Киселев, Яна Сексте, Александр Мизёв и многие другие. Режиссер — Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Спойлер», «Магомаев»).

Поклонники Данилы Козловского и большого тенниса очень ждут премьеру проекта «Игра на вылет» (18+). Это первый российский сериал, посвященный теннису. Режиссером спортивной драмы выступает Евгений Корчагин, в других ролях Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов и Олег Чугунов. Консультантами проекта стали Шамиль Тарпищев (теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России) и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). Также прославленная спортсменка стала линейным продюсером «Игры на вылет». В проекте появятся известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.

Поклонникам франшизы «Фишер» Wink готовит продолжение любимого проекта — остросюжетный детектив «После Фишера. Инквизитор» (18+). История разворачивается в маленьком алтайском городе на границе с тайгой, где находят тело дочери местного чиновника. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Режиссером-постановщиком проекта выступает Ольга Френкель. Главные роли исполняют Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман.

Сериал-ромком «Гордость» (16+) расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между национальными традициями и личным выбором. Основная часть действия разворачивается в самых живописных местах солнечной Северной Осетии — Алании. Режиссер проекта — Сергей Арутюнян, главные роли в сериале исполняют Алана Чочиева, Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати и другие. Генеральным продюсером сериала стал Сергей Бондарчук.

2026-й год только начался, поэтому возможно появление новых ярких проектов Wink, которые пока держатся в секрете.

