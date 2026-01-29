В Орле снег убирают «всем миром»

29.1.2026 | 13:43 ЖКХ, Новости

К уборке подключились чиновники, сотрудники образовательных и культурных учреждений.

Коммунальщикам помогают сотрудники мэрии, территориальных управлений, детсадов и школ, учреждений культуры.

Так, чиновники из мэрии Орла убирали снег на улице Пролетарская гора, в скверах Орловских литераторов и Пограничников, а также у светового фонтана. Сотрудники районных администраций расчистили проходы к зданиям управлений.

В детсадах и школах также расчищали подходы, входные группы и пешеходные дорожки. Также в уборке поучаствовали работники культурных учреждений.

«Приглашаем горожан присоединиться и навести порядок возле своих домов — вместе мы справимся быстрее», — заявил заместитель мэра Орла Сергей Никулин.

Напомним, ранее губернатор поручил орловским чиновникам оказать помощь коммунальщикам, взяв в руки лопаты.

ИА «Орелград»


