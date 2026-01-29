Фонд поддержки  предпринимателей Орловской области заплатит за ошибки «Глобалтрейд»

Фонд выступал поручителем при заключении кредитных договоров.

ПАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к НКО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» о взыскании задолженности по договорам поручительства в сумме 8 803 668 рублей 40 копеек. В качестве третьих лиц выступили ООО «Глобалтрейд» (заемщик) и В. И. Евсютин (поручитель).

6 февраля 2023 года между Сбербанком и ООО «Глобалтрейд» заключен договор на открытие лимита кредитной линии с зачислением кредитных траншей на расчетный счет в размере 10 млн рублей с целью пополнения оборотных средств. Одним из поручителей стало НКО «Фонд поддержки предпринимательства» с ответственностью — 50 %. 8 февраля открыли линию на 10 млн рублей на текущие расходы. 9 февраля – еще 10 млн рублей на закупку товаров и материалов. Далее четыре кредитные линии были открыты по договорам от 26.10.2023, 10.01.2024, 11.01.2024, 12.01.2024.

Заемщиком было допущено нарушение обязательств. В марте 2025 года банк направил требования о досрочном возврате задолженности. В апреле ООО «Глобалтрейд» объявило о ликвидации. Сбербанк обратился с требованием о погашении долга к ликвидатору, но не получил ответа. В мае 2025 года подано исковое заявление в Советский районный суд Орла о солидарном взыскании долга с ООО «Глобалтрейд» и В. И. Евсютина. Компания ушла в банкротство. На имущество и счета ответчиков (ООО «Глобалтрейд» и В. И. Евсютина) наложен арест.

Банк в августе 2025 года переадресовал претензии НКО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области». ФПП отказал в выплате из‑за отсутствия документов, подтверждающих невозможность взыскания с заемщика. Банк направил требуемые документы (включая выписки по счетам, платежные поручения), но ответа не получил.

По состоянию на 20 октября 2025 года по семи кредитным договорам задолженность уже превысила 20,7 млн рублей, в том числе проценты, неустойки. Банк обратился в Арбитражный суд Орловской области с требованием о взыскании доли задолженности с Фонда. Требования удовлетворены. С НКО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» в пользу Сбербанка взыскана задолженность по договорам поручительства в размере 8 803 668 рублей 40 копеек.

Решение может быть обжаловано.

По данным kartoteka.ru, с 2017 года учредителем и директором ООО «Глобалтрейд» являлся Евсютин Василий Иванович. До этого компанией владели Игрецов Владимир Анатольевич, Казаков Владимир Николаевич. У компании открыты различные виды экономической деятельности: производство металлических изделий и конструкций, строительные и подготовительные работы, торговля, логистика и складские услуги, аренда и лизинг.

ИА “Орелград”