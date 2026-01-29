Плакаты и лозунги попали под запрет на орловских памятниках

В Орловской области утвержден порядок проведения публичных мероприятий.

«Порядок проведения в Орловской области публичных мероприятий на территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» утвердил губернатор Андрей Клычков. Постановление уже вступило в силу. Оно допускает использование объектов культурного наследия для проведения публичных мероприятий только в случае, если при этом не создается угроза нарушения целостности и сохранности такого объекта и его территории. Для проведения публичного мероприятия организаторы должны подать уведомление в органы власти. Последние вправе предложить им изменить место проведения мероприятия, но предложение должно быть обоснованным.

Такое возможно в нескольких случаях: если памятник находится в аварийном состоянии, и проведение мероприятия на его территории создает угрозу здоровью и безопасности участников или угрозу сохранности объекта; если на момент планируемого мероприятия на территории памятника проводятся ремонтные, реставрационные или консервационные работы; если время проведения мероприятия не соответствует времени, установленному статьей 9 Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Кроме того, власти могут предложить перенести мероприятие, если в уведомлении указанное количество участников превышает установленные нормы предельной заполняемости территорий. Указанные нормы определяются в соответствии с Законом № 2069-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области». Организатор публичного мероприятия обязан обеспечить сохранность объекта культурного наследия и предупредить участников «о несовершении действий, способных привести к повреждению или уничтожению объекта культурного наследия».

На территории памятников при проведении публичных мероприятий запрещается размещение плакатов, транспарантов, лозунгов и других форм агитации на фасадах исторических зданий, на установках уличного освещения, зеленых насаждениях, тротуарах, проезжей части. Недопустимо создание препятствий и ограничений для доступа граждан к памятнику, нарушение прав и законных интересов граждан, не участвующих в публичных мероприятий.

Запрещено повреждение зданий, строений, зеленых насаждений и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, засорение, хождение по цветникам и газонам на территориях памятников, выход за территорию, определенную для проведения публичного мероприятия, а также совершение всех прочих действий, способных нанести ущерб объекту культурного наследия. В случае нарушений установленного порядка организатор публичного мероприятия обязан возместить причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации, следует из постановления губернатора.

ИА «Орелград»