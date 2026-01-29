Клычков поручил отправить чиновников на чистку снега

Это не воспитательная мера, а рабочее решение.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Губернатор обратил внимание на перепады погоды — после долгих заморозков произошло резкое потепление, а также выпал обильный снег. Впрочем, скоро снова ожидаются заморозки.

По словам Андрея Клычкова, в связи с этим выпавший снег необходимо убирать оперативно.

«Вот сейчас нужно этим заниматься… Организовали структуру и пошли работать. Что по кабинетам-то сидеть? Каждый по своему департаменту, каждый по своим подответственным организациям, взаимодействуя с муниципальными образованиями… Город обеспечивает инструменты. Пошли, полтора-два часа на улице — люди только рады», – заявил он.

ИА «Орелград»