В Орле на уборку снега бросили 62 единицы спецтехники

Этой ночью выпало повышенное количество осадков.

Как сообщили в Администрации Орла, уборка началась с раннего утра. В ней принимают участие 62 единицы специализированной техники «Спецавтобазы», а также 120 уборщиков общественных территорий.

Основные задачи — расчистить проезжую часть (на основных дорогах и второстепенных улицах), «зебры», подходы к поликлиникам, детсадам и школам. Также необходимо обработать пути водителей и пешеходов противогололёдными материалами.

В Железнодорожном районе работает 29 единиц техники (и 34 уборщика), в Заводском — 10 (и 31), в Советском — 7 (и 32), в Северном — 6 (и 28).

Работы ведутся без перерывов. В зависимости от погодных условий техника будет выходить на повторные проходы.

