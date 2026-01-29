Торговцам в Орле обещают свободную конкуренцию

Мэрия примет меры для развития конкуренции на рынке розничной торговли.

Мэр Юрий Парахин утвердил план мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории города Орла на 2026-2028 годы. Решение принято в исполнение указа губернатора «О внедрении на территории Орловской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». Структурным подразделениям администрации города Орла поручено обеспечить реализацию этой «дорожной карты», причем они должны дважды в год отчитываться о проделанной работе перед управлением экономического развития администрации города Орла.

«Дорожная карта» предусматривает меры по содействию развитию конкуренции во многих сферах экономики и общественной жизни. Например, планируется расширение конкурентных закупок у представителей малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе проведение совместных конкурсов и аукционов. В сфере образования предполагается оказание консультационной и информационной поддержки физическим и юридическим лицам, желающим организовать частный детский сад и предоставлять услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

Целый раздел посвящен мерам по развитию конкуренции на розничном торговом рынке. Так, «дорожной картой» предусматривается формирование и ведение торгового реестра объектов потребительского рынка города Орла, организация и проведение ярмарочных мероприятий. Также предусмотрен мониторинг достижения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Данные за 2025 год мэрия еще не озвучила, но известные данные на начало прошлого года.

Согласно им обеспеченность населения города Орла количеством торговых объектов по состоянию на 1 января 2025 года превышала норматив, утвержденный постановлением правительства Орловской области, более чем в 1,8 раза. Количество торговых объектов по продаже продовольственных товаров на отчетную дату превысило норматив минимальной обеспеченности населения почти в 1,9 раза, по продаже непродовольственных товаров – более чем в 2,2 раза.

Также «дорожной картой» предусмотрено размещение нестационарных торговых объектов на территории города Орла путем проведения конкурентных процедур. Всего в Орле насчитывается около 440 объектов нестационарной сети, в том числе порядка 170 павильонов и 270 киосков. Кроме того, мэрия обещает вести мониторинг свободных торговых площадей на объектах потребительского рынка с публикацией этих данных в СМИ и на официальном сайте администрации города Орла. Также на сайте мэрии будет публиковаться информация о состоянии и развитии розничного рынка в 2026-2028 годах.

ИА «Орелград»