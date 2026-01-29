По Арктике будет ездить лекторий, посвященный Русанову

29.1.2026 | 12:27 Новости, Общество

Информацию о знаменитом орловце донесут до жителей отдалённых посёлков.

Фото: Орловское областное отделение Русского географического общества

Такая акция проводится впервые. О проекте рассказал представитель Центра поддержки и развития экспедиционной деятельности и туристической привлекательности регионов «Про Путешествия» Андрей Корх. Это произошло на рабочей встрече с губернатором Андреем Клычковым.

Передвижной экспедиционный северо-арктический лекторий (ПЭСАЛ) будет работать на базе российского вездехода «Звезда Т24 8×8». Это автономная мобильная платформа, которая создана для условий экстремального климата.

Лекторий оснащён мультимедийными системами и экранными комплексами, VR-инструментами, интерактивными станциями, оборудованием для проведения лекций и выставок.

Участники команды под названием «Звезда. Северный флот» выступают в роли экспедиторов и лекторов. Слушателями станут жители труднодоступных населённых пунктов северной части нашей страны – Ямала и других территорий.

Ожидается, что проект стартует в феврале. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, кураторские функции осуществляет Русское географическое общество.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU