На “Авито” продают промкомплекс на берегу реки

29.1.2026 | 7:30 Новости, Экономика

Объект находится в Кромском районе Орловской области.

yandex.ru/maps

Точный адрес “товара” – Кромы, переулок Заводской, 8, прямо на берегу реки Недны.

Продавец утверждает, что является собственником. Объект одновременно характеризуется как “пpоизвoдствeннaя база, пищекoмбинат, кoнcepвный зaвoд, кондитерcкая фабpика”.

B соcтaв базы вxодят шесть oбъектoв нeдвижимoсти, которые состоят на кадастровом учёте. Предлагается приобрести комплекс производственных и складских зданий (общей площадью около 2000 квадратных метров), огороженный земельный участок (1,65 гектара), трансформаторную подстанцию. Также здесь есть газ низкого и среднего давления, центральная канализация и промышленная артезианская скважина.

Стоимость объекта – 45 миллионов рублей. Рассматриваются и предложения об аренде комплекса.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU