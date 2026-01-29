Объект находится в Кромском районе Орловской области.

Точный адрес “товара” – Кромы, переулок Заводской, 8, прямо на берегу реки Недны.

Продавец утверждает, что является собственником. Объект одновременно характеризуется как “пpоизвoдствeннaя база, пищекoмбинат, кoнcepвный зaвoд, кондитерcкая фабpика”.

B соcтaв базы вxодят шесть oбъектoв нeдвижимoсти, которые состоят на кадастровом учёте. Предлагается приобрести комплекс производственных и складских зданий (общей площадью около 2000 квадратных метров), огороженный земельный участок (1,65 гектара), трансформаторную подстанцию. Также здесь есть газ низкого и среднего давления, центральная канализация и промышленная артезианская скважина.

Стоимость объекта – 45 миллионов рублей. Рассматриваются и предложения об аренде комплекса.

ИА “Орелград”