Новый молодёжный центр Орла может обойтись в 90 миллионов

Его планируют создать в здании администрации Железнодорожного района.

Как сообщает Орловский городской Совет народных депутатов, накануне здесь состоялась встреча, где обсуждался данный проект. Впервые о нём стало известно около месяца назад.

Пока что вопрос не решён окончательно. Всё зависит от того, победит ли инициатива в конкурсе «Регион для молодых», который проводит Федеральное агентство по делам молодёжи. Если это произойдёт, то капремонт помещения и оснащение центра сделают в 2027 году.

На данный момент заключён договор на изготовление проектной документации с ООО «Строительство инженерных систем». Эта работа должна быть выполнена к 1 марта текущего года.

Планируется провести капитальный ремонт первого этажа, обновить актовый зал на третьем этаже, отремонтировать кровлю, входную группу, установить малые архитектурные формы. Ожидается, что центр сможет принимать мероприятия даже всероссийского уровня.

Предварительный бюджет проекта – 90 миллионов рублей.

