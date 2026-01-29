На Орловщине обновили условия помощи участникам СВО

Областные власти приняли целый ряд новых документов.

Обзор поправок в старые и новых документов, касающихся участников СВО, провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Прежде всего, на 2026 год продлен срок действия указа губернатора № 84 «Об установлении в 2025 году дополнительной меры социальной поддержки гражданам, оказавшим содействие в заключении гражданином контракта о прохождении военной службы». Напомним, что таким гражданам из областного бюджета положена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, вступил в силу приказ департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Им утвержден типовой административный регламент предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации и направленным в зону специальной военной операции. Компенсация назначается со дня отправки мобилизованного к месту прохождения военной службы либо со дня служебной командировки сотрудника и военнослужащего Управления Росгвардии по Орловской области.

«Членам семьи погибшего (умершего) гражданина компенсация назначается с первого числа месяца, в котором член семьи обратился за ее назначением, – отмечают аналитики. – Ветеранам боевых действий, обратившимся за получением компенсации после окончания военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах РФ, командировки для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, компенсация назначается с первого числа месяца, в котором ветеран боевых действий обратился за ее назначением».

Максимальный срок предоставления данной государственной услуги составляет два рабочих дня со дня получения всех необходимых для принятия решения документов. Выплата компенсации производится ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления средств на счет получателя. Тот же департамент утвердил регламент предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений гражданам Российской Федерации, направленным в зону СВО пунктом отбора на военную службу по контракту Московского военного округа. В целом условия для контрактников сходи с условиями для мобилизованных орловцев. Но есть и свои нюансы.

«Предоставление компенсации прекращается в следующих случаях: смерть получателя компенсации; подача заявления и документов лицом, не относящимся к кругу заявителей; наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года», – перечислили аналитики.

ИА «Орелград»