На Орловщине пшеницу обработали запрещённым препаратом

На это обратил внимание Россельхознадзор.

Нарушения допустили в Колпнянском районе ещё в августе минувшего года.

Как рассказали в орловском управлении ведомства, ИП глава КФХ Осечкина Н. С. обработала озимую пшеницу и сою препаратами «Пирафикс» и «Юзмар».

Согласно существующему законодательству, данные препараты нельзя применять при обработке пшеницы. Оказался нарушен федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В итоге ИП выдали предостережение о недопустимости нарушения требований.

ИА «Орелград»