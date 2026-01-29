На Орловщине пшеницу обработали запрещённым препаратом

На это обратил внимание Россельхознадзор.
Нарушения допустили в Колпнянском районе ещё в августе минувшего года.
Как рассказали в орловском управлении ведомства, ИП глава КФХ Осечкина Н. С. обработала озимую пшеницу и сою препаратами «Пирафикс» и «Юзмар».
Согласно существующему законодательству, данные препараты нельзя применять при обработке пшеницы. Оказался нарушен федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
В итоге ИП выдали предостережение о недопустимости нарушения требований.
ИА «Орелград»