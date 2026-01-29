В три района Орловщины заблаговременно направили аварийные бригады

29.1.2026 | 15:06 ЖКХ, Новости

Об этом сообщил губернатор.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков заявил об этом в рамках прямого эфира в социальных сетях. Причиной стали изменения погодных условий.

Бригады отправили в Должанский, Колпнянский и Ливенский районы.

«Возможны порывы линий электроснабжения, отрабатываем, готовимся, чтобы в случае возникновения аварий их ликвидировать. Но прошу по электроприборам учитывать эти обстоятельства. И для тех, кто собрался ехать на машине в ту сторону, имейте в виду – сложные погодные условия могут быть», – указал он.

Напомним, сегодня в Орле на уборку снега вышли сотрудники горадминистрации, а также детсадов и школ.

