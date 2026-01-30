Аномальный мороз продержится минимум до 4 февраля

Резкое понижение температуры ожидается завтра.

Об этом рассказали в Управлении МЧС по нашей области, ссылаясь на Орловский гидтрометцентр.

Впрочем, уточняется, что аномально холодно будет «местами». С 31 января по 4 февраля среднесуточная температура воздуха будет составлять от 15 до 22 градусов мороза. В норме она должна оставаться между 7 и 16 градусами.

Ближайшей ночью на Орловщине ожидается от минус 15 до минус 20, завтра днём — от минус 10 до минус 15. Местами выпадет умеренный снег. Ветер будет дуть с севера со скоростью от 9 до 14 метров в секунду.

«С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны», – напомнили в МЧС.

Также орловцев предостерегли от обморожений. Данное явление наблюдается при долгом нахождении на открытом воздухе при температуре минус 10 — минус 20 градусов.

ИА «Орелград»