Горсовет обсудил централизацию закупок питания для детсадов

Новыми функциями хотят наделить «Централизованную бухгалтерию образовательных учреждений».

Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании городского парламента.

Как сообщает пресс-служба горсовета, ожидается, что учреждение будет закупать продукты и услуги для всех дошкольных учреждений Орла и рассчитываться с поставщиками.

Для этого в «Централизованной бухгалтерии» создадут новое подразделение — контрактную службу по закупкам. В ней будет 42,5 штатных единицы.

Изменения запланированы на апрель текущего года. При этом реформа «Бухгалтерии» потребует финансовых вливаний — 31,8 миллиона рублей. Общее число сотрудников не изменится. Однако оклады планируется увеличить.

ИА «Орелград»