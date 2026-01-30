Горсовет обсудил централизацию закупок питания для детсадов

30.1.2026 | 15:00 Новости, Образование

Новыми функциями хотят наделить «Централизованную бухгалтерию образовательных учреждений».

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании городского парламента.

Как сообщает пресс-служба горсовета, ожидается, что учреждение будет закупать продукты и услуги для всех дошкольных учреждений Орла и рассчитываться с поставщиками.

Для этого в «Централизованной бухгалтерии» создадут новое подразделение — контрактную службу по закупкам. В ней будет 42,5 штатных единицы.

Изменения запланированы на апрель текущего года. При этом реформа «Бухгалтерии» потребует финансовых вливаний — 31,8 миллиона рублей. Общее число сотрудников не изменится. Однако оклады планируется увеличить.

