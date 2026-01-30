В «РИР Энерго» частично опровергли сообщение о ЧП в Ливнах

Филиал АО «РИР Энерго» – Орловская генерация»» опубликовал официальное заявление.

Напомним, ранее «Уездный город Ливны» рассказал, что сотрудница Ливенской ТЭЦ погибла на своём рабочем месте.

Как указывается в официальном сообщении филиала, «информация о смерти… в результате ожога паром не соответствует действительности».

В то же время в «РИР Энерго» подтвердили, что на Ливенской ТЭЦ действительно скончалась сотрудница. «Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – подчеркнули представители компании.

Также указывается, что предприятие оказывает семье погибшей всю необходимую помощь и поддержку.

ИА «Орелград»