Боеприпас попытаются вывезти из Орла

Мероприятия по извлечению пройдут утром 31 января.

Подробности планируемых мероприятий, адреса отселения и меры предосторожности озвучил в ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Что касается боеприпаса. Прибыли специалисты, прибыла специальная техника. Первичный осмотр проведен, все подготовительные мероприятия организованы. Завтра специалистами МЧС будут предприняты шаги по извлечению боеприпаса из грунта. Задача стоит обезвредить и вывезти за пределы города, чтобы его там обезвредить. Но на период проведения этих мероприятий определенные риски есть. Определена безопасная зона – 500 метров от места нахождения этого боеприпаса. И в эту зону попадают:

Улица Часовая, дома 39, 43, 45, 47.

Улица Трудовых резервов, дома 36, 38, 38А, 40, 42.

Улица Веселая, дом 24.

Улица Генерала Жадова, дом 23, 25.

Улицы Грибоедова, Глинки, Пархоменко – целиком.

СНТ «Связист», «Часовщик», «Приборист-1», «Мичуринец», «Золотой поток».

8:30 завтра начинаются мероприятия. Поэтому оповещение проводится для того, чтобы с 8:30 до завершения мероприятий в 500-метровой зоне людей не находилось. Также будет ограничено движение транспорта и пешеходов по ряду улиц.

Генерал Родина на участке от Мостовой до Полесской,

Пархоменко в районе дома номер 103,

Трудовых резервов в районе дома номер 264, СНТ «Часовщик»,

Космодемьянской в районе дома № 1,

Короленко на участке от Генерала Родина до улицы Сибирская.

Прошу всех, кто проживает на названных мной улицах, находиться в другом месте, чтобы исключить любые риски внештатных ситуаций.

Что касается домов, которые не попали в тот перечень, который я обозначил, мы страхуемся по максимуму. Просьба в тех домах, которые обращены в сторону СНТ «Часовщик» окнами, не закрывать на замок окна, двери выходящие, чтобы они были приоткрыты с 8:30, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации не было каких-либо повреждений.

И договоримся так, что как только МЧС завершает работы по удалению этого объекта, я сразу же об этом сообщу, чтобы можно было возвращаться обратно.