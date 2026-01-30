В Орле в учебно-лабораторном корпусе кампуса начались фасадные работы

Об этом сообщил зампред федерального правительства Марат Хуснуллин.

Информация опубликована на официальном сайте правительства России.

«Сейчас там специалисты ППК «Единый заказчик» возводят комплекс общежития на 1,5 тысяч мест, учебно-лабораторный корпус и новое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест. В настоящее время в учебно-лабораторном корпусе ведутся фасадные работы», – рассказал чиновник.

В декабре в данном здании завершились монолитные работы. Сейчас здесь подходит к концу установка наружных стен, а также перегородок. Также строители приступили к работам по устройству кровли.

В учебно-лабораторном корпусе — пять этажей. Общая площадь здания составит около 27 тысяч квадратных метров. Корпус вместит около 2 тысяч студентов.

Кроме того, работы ведутся в трёх корпусах будущего общежития. Здесь занимаются отделкой, а также устройством инженерных систем.

Также в рамках проекта возводятся конструкции трибун футбольного поля. Кроме того, выполняются пуск и наладка газового оборудования модульной котельной

Генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян оценил общую готовность кампуса в 30%. По его словам, объект должны достроить до 2027 года.

ИА «Орелград»