Подрядчик отсудил деньги за ремонт центра детского творчества

В казне денег на своевременную оплату не нашлось.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Авант-Строй» к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества № 2 города Орла» о взыскании с него крупной задолженности. Было установлено, что в сентябре 2025 года стороны заключили контракт на проведение текущего ремонта здания Центра, расположенного в Орле на улице Пушкина.

Цена контракта составляла l,96 миллиона рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30 ноября 2025 года. Как следует из представленных документов, истцом были выполнены, а ответчиком приняты работы по текущему ремонту на всю сумму контракта, то есть 1,96 миллиона рублей были освоены полностью. Это подтверждается подписанными сторонами актом о приемке выполненных работ, причем работы подрядчик сдал досрочно, что бывает не так уж и часто.

Работы подрядчик выполнял за собственный счет, рассчитывая затем получить деньг по контракту. Но заказчик контракт не оплатил. Деньги на ремонт должны были быть выделены из бюджета города Орла, но, видимо, их там не нашлось. Эта проблема вообще характерна для областной столицы. Многие муниципальные учреждения не расплачиваются по закупкам вовремя из-за несвоевременного бюджетного финансирования. Зачастую это выливается в судебные процессы, из-за чего бюджету приходится оплачивать дополнительные расходы: госпошлины, пени, штрафы.

В данном случае подрядчик, не получив вовремя денег, направил в адрес Центра детского творчества претензию, на которую учреждение не ответило. Поскольку в установленный срок задолженность погашена не была, подрядчику пришлось обращаться в суд. Представители ответчика в судебное заседание не явились, а решение не стало сенсационным. Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд исковые требования удовлетворил и обязал Центр детского творчества № 2 выплатить подрядчику не только всю сумму долга в размере 1,96 миллиона рублей, но и неустойку в размере 62 720 рублей.

Причем дальнейшее взыскание неустойки суд постановил производить по день фактического исполнения решения. Рассчитывать пеню будут, исходя из суммы основного долга и 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, – от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Расходы по оплате государственной пошлины в размере 84 609 рублей суд тоже возложил на проигравшую сторону, то есть бюджет Орла вновь понесет расходы, которых можно было избежать.

ИА «Орелград»