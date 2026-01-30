Глава сельхоздепартамента объяснила, почему «вымирает» село

Поддержку инфраструктуры и жителей обсудили на заседании Орловского облсовета.

Сессия состоялась 30 января. В рамках «Правительственного часа» выступила глава департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Она рассказала о «сельской ипотеке», опорных населенных пунктах, строительстве дорог и обеспечении коммунальными сетями. Но остановить «вымирание села», не в силах чиновников, отметила Суровцева.

«Мировая тенденция. Обусловлена очень просто – повышение производительности труда в агропромышленном комплексе».

Один трактор мощностью 460 лошадиных сил заменяет 460 мужчин с лошадью, плугом, сохой и так далее, уточнила глава сельхоздепартамента.

«Естественно, сельская местность непосредственно связана с сельским хозяйством. Так происходит во всех странах мира. Людей специально удерживать никто не будет. У нас крепостное право более 160 лет назад отменено».

Евгения Суровцева отметила, что все сельхозтоваропроизводители заинтересованы в привлечении высококвалифицированных кадров. В пример привела Мценский район, где в этом году запускаются три крупных предприятия: «Гранд Фрайз», маслоэкстракционный завод, «Мценский элеватор». На одной площадке. То есть конкуренция за кадры огромная, и каждый стремится привлечь зарплатой, предоставлением или оплатой жилья.

«То есть здесь вопрос такой не стоит, чтобы людей заманить или насильно удержать».

В отдельных предприятиях средняя зарплата превышает уже 130-140 тысяч рублей. Бонусом идут питание, проезд, путевки, льготы для детей, в том числе по обучению, отметила Евгения Суровцева.

«Это необходимость и насущность работодателя для привлечения квалифицированных кадров», – сказала Евгения Суровцева.

Депутат Евгений Косогов после выступления чиновницы отметил, что департамент не должен замыкаться на сфере АПК, а следует работать во взаимодействии с другими структурами исполнительной власти.

«Почему не усилить работу в данном направлении, чтобы как можно больше наших жителей ехали на сельские территории? Там создавали семьи, там строили жилье и зарабатывали достойную заработную плату?» – обобщил претензии Косогов.

Очевидно подразумевались качество образования, возможности досуга, доступность медицинской помощи, коммунальные перспективы и транспортное обеспечение.

«Удобно из кресла воспитывать девушку, – парировал губернатор Андрей Клычков. – Ну, не девушку, а руководителя департамента. Но я напомню, что мы с вами рассматриваем вопрос по государственной программе, которая определена целями, критериями, федеральным финансированием. Так вы хотя бы посмотрите программу, а потом начинайте задавать вопросы. “А вот если бы у рыбы был мех? Евгения Сергеевна, ответьте, пожалуйста, по производству этого”. Ну, коллеги, давайте же мы серьезно как-то будем».

Клычков посоветовал Косогову возглавить район: «там кровь с молоком – жизнь, село».

ИА “Орелград”