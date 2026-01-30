Крахмальный завод обязали рекультивировать землю

Предприятие допустило экологические нарушения.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Проверку проводила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура – после обращения, поступившего от жительницы посёлка Надежда. Населённый пункт расположен в Орловском муниципальном округе.

Выяснилось, что ООО «Звягинский крахмальный завод» использовал для сбора и накопления грязных сточных вод открытый сборник-отстойник. Этот объект находится на территории села Звягинки вблизи производственной площадки. Стоки вывозились из отстойника и сливались на почву на участке, который является собственностью предприятия, но при этом принадлежит к землям населённых пунктов.

Нарушением являлось то, что отстойник не стоял на госучёте как объект, оказывающий негативное влияние на окружающую среду, а также как стационарный источник выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, на участке, куда сливались сточные воды, выявили превышение допустимых показателей загрязняющих веществ (относительно фоновых показателей).

В итоге в отношении юридического лица возбудили административное дело. Наказанием стали штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.

Также прокуратура направила в Орловский районный суд иск, обязывающий ООО «Звягинский крахмальный завод» рекультивировать загрязнённую землю. Требование удовлетворили. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Также по требованию надзорного ведомства на предприятии ведётся работа над устранением остальных нарушений — здесь строят цех по очистке сточных вод. Ожидается поставка очистного оборудования.

Напомним, ранее в этом месяце предприятие посетил губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»