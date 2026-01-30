В январе на Орловщине зафиксировано целых три случая ботулизма

30.1.2026 | 13:03 Медицина, Новости

За весь минувший год их не было вообще.

Фото: ИА «Орелград»

За весь 2024-й ботулизм регистрировался три раза. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В январе орловцы подхватывали опасную болезнь после употребления в пищу рыбы и консервов домашнего приготовления. Токсин накапливается в таких заготовках, если при их изготовлении оказались нарушены определённые правила.

В ведомстве напомнили – опасность состоит ещё и в том, что возбудитель ботулизма не определяется по вкусу и по запаху продукта, а также, как правило, и по внешнему виду. Однако иногда при накоплении данного возбудителя крышка банки с заготовкой может вздуваться и деформироваться.

