В январе на Орловщине зафиксировано целых три случая ботулизма

За весь минувший год их не было вообще.

За весь 2024-й ботулизм регистрировался три раза. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В январе орловцы подхватывали опасную болезнь после употребления в пищу рыбы и консервов домашнего приготовления. Токсин накапливается в таких заготовках, если при их изготовлении оказались нарушены определённые правила.

В ведомстве напомнили – опасность состоит ещё и в том, что возбудитель ботулизма не определяется по вкусу и по запаху продукта, а также, как правило, и по внешнему виду. Однако иногда при накоплении данного возбудителя крышка банки с заготовкой может вздуваться и деформироваться.

ИА «Орелград»