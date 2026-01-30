На Орловщине продают памятник архитектуры

30.1.2026 | 10:41 Новости, Экономика

Это бывшее здание медицинского училища.

Здание находится во Мценске на улице Ленина, 19. До суза здесь размещался районный комитет партии. Ранее оно находилось в частной собственности. Здание построено в 19 веке.

Общая площадь составляет 448,5 квадратного метра. Площадь участка, где расположен дом — 580 квадратов.

Решением мценского горсовета здание и участок выставили на официальные торги. Стартовая цена — 9 миллионов 569 тысяч 200 рублей.

Заявки принимаются до 20 февраля. Сами торги состоятся 4 марта.

