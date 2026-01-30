На Орловщине продают памятник архитектуры

Это бывшее здание медицинского училища.
Здание находится во Мценске на улице Ленина, 19. До суза здесь размещался районный комитет партии. Ранее оно находилось в частной собственности. Здание построено в 19 веке.
Общая площадь составляет 448,5 квадратного метра. Площадь участка, где расположен дом — 580 квадратов.
Решением мценского горсовета здание и участок выставили на официальные торги. Стартовая цена — 9 миллионов 569 тысяч 200 рублей.
Заявки принимаются до 20 февраля. Сами торги состоятся 4 марта.
ИА «Орелград»