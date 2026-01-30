Орловской полиции не хватает 15% сотрудников

О дефиците кадров рассказал начальник УМВД России по региону.

Андрей Токарев выступил с докладом на заседании Орловского областного Совета сегодня, 30 января. По его словам, по итогам года некомплект достиг 15,5%. Разумеется, это влечёт за собой увеличение нагрузки на существующий личный состав.

Глава областного УМВД видит выход в выделении дополнительного финансирования, а также социальной поддержке целевых категорий сотрудников полиции (в рамках областной госпрограммы «Обеспечение законности и правопорядка»). Соответствующие предложения направлены в адрес губернатора области».

Большинство сотрудников полиции в истекшем году работали добросовестно и достигли успехов в службе, отметил Андрей Токарев. 84 орловских полицейских награждены государственными и ведомственными наградами.

Также в минувшем году два сводных отряда полиции были направлены в Дагестан для оказания помощи в борьбе с терроризмом и поддержании общественного порядка. Сейчас на территории Северокавказского региона находятся 56 орловских полицейских.

В свою очередь, депутат Дмитрий Серёгин заявил, что в патрульно-постовой службе не хватает до 40% от нужного количества сотрудников.

«Это очень серьёзные цифры, особенно для службы, которая первая приезжает. Мы все прекрасно понимаем, что основная причина, наверное, всё-таки заработная плата. И попробуем от себя помочь, чем можем», – высказался депутат.

ИА «Орелград»