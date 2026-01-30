В Орловской области модернизировали сеть мобильного интернета

Скорость в семи сельских населенных пунктах выросла на 10–15 % — до 80 Мбит/с.

Фото: Евгений Поторочин

Оператор «МегаФон» активировал дополнительный слой LTE в высоком частотном диапазоне. Обновлены базовые станции в селах и поселках (Коротыш, Ржавец, Крупышин, Юры, Рогатый, Кромы, Жудерский). В результате скорость интернета выросла до 80 Мбит/с и стала более стабильной голосовая связь для более 9 тысяч орловцев.

Всего за 2025 год «МегаФон» построил и модернизировал в регионе около 120 телеком‑объектов.

«Для жителей сельских поселений важно оставаться на связи — иметь доступ к необходимым цифровым услугам и возможность позвонить в экстренные службы. Благодаря апгрейду базовых станций скорость мобильного интернета в нескольких сёлах региона стала выше на 10-15%», — отметил директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

