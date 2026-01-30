Не все соотечественники смогли переехать в Орловскую область

Озвученные итоги программы по оказанию содействия добровольному переселению.

В 2025 году 47 соотечественников стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Орловскую область. Об этом со ссылкой на данные департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости сообщила пресс-служба губернатора. В этом году предусмотрено переселение на территорию региона 45 соотечественников, проживающих за рубежом, добавили в ведомстве.

Региональное УМВД в своем отчете о деятельности за 2025 год привело несколько иные цифры. Согласно им в ходе реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в прошедшем году в управление по вопросам миграции поступило 41 заявление об участии в программе, в том числе 37 – из-за рубежа и четыре – от соотечественников, пребывающих на территории РФ.

По результатам их рассмотрения принято 34 решения о выдаче свидетельства, в остальных случаях было отказано, следует из отчета. В минувшем году в целом Управлением по вопросам миграции регионального УМВД были приняты положительные решения о предоставлении гражданства Российской Федерации в отношении 387 человек, в 13 случаях были приняты решения о прекращении гражданства.

На начало 2026 года в Орловской области состояли на учете 9814 иностранных граждан, из которых в регионе постоянно проживают 2253 иностранца, временно – 1013. В учебных заведениях Орловской области обучаются 3653 иностранца, трудятся в регионе 2146 иностранцев преимущественно на обрабатывающих производствах и в строительстве. Из них 1193 имеют патенты на работу, 701 – разрешения на работу. Остальные трудятся в соответствии с законодательством без оформления разрешительных документов.

Что касается участников программы содействия добровольному переселению, то им и членам их семей в Орловской области доступны: амбулаторно-поликлиническая и скорая медицинская помощь, услуги в сферах образования и социального обслуживания, содействие в поиске работы, помощь в профориентации, направление на профессиональное обучение (для безработных граждан).

«Также участники программы имеют право на единовременную выплату в размере 17,5 тысячи рублей, – добавили в пресс-службе губернатора. – Ее можно получить независимо от доходов. Причем сделать это могут не только участники программы текущего года, но и те, у кого есть действующее свидетельство, а выплата не была получена ранее. Заявление можно подать лично в управление труда и занятости департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области».

