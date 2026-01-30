В Орловской области освятили колонию

Священник побывал в исправительной колонии № 6.

Настоятель Свято-Троицкого храма поселка Шахово Кромского района протоиерей Игорь Суханов посетил исправительную колонию № 6 УФСИН России по Орловской области и по просьбе руководства учреждения совершил чин освящения практически всех ее помещений. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, освящение длилось около четырех часов и затронуло швейный цех, столовую, банно-прачечный комбинат, административные помещения, больничный корпус, жилые отряды и отряд для осужденных с инвалидностью.

Исправительная колония № 6 общего режима предназначена для содержания женщин, впервые осужденных к лишению свободы. Лимит ее наполнения составляет 823 места. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в улучшенных условиях. В помещениях отрядов установлены душевые кабины, оборудованы современные комнаты воспитательной работы. На территории учреждения действует часовня в честь святителя Анастасии Узорешительницы под настоятельством священника Свято-Троицкого храма отца Игоря.

«Когда молитва звучит в таких местах, она обретает особую глубину. Ведь это не просто освящение стен, а напоминание находящимся здесь людям, что путь к Богу открыт всегда и для каждого, независимо от места и обстоятельств», — отметил отец Игорь. Молитва прозвучала в тех местах, где проходит повседневная жизнь людей, оказавшихся в непростых обстоятельствах.

«Освящение стало напоминанием о том, что даже за колючей проволокой человек не остается вне внимания Церкви и Божией помощи, – добавили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. – Как отметили сотрудники колонии, освящение стало важным духовным событием для всего коллектива и содержащихся здесь людей».

Право на свободу вероисповедания в Российской Федерации дано нам Конституцией, напомнил ранее в интервью «Орловскому вестнику» начальник регионального Управления ФСИН Павел Федоров. По его словам, режимные учреждения региона регулярно посещают православные и мусульманские священнослужители. Они проводят профилактические и духовно-нравственного беседы на различные темы, религиозные обряды и таинства. В прошлом году в штат СИЗО была введена должность помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими. «Скажу, что работа в этом направлении проводится большая и на постоянной основе», – подчеркнул Павел Федоров.

ИА “Орелград”