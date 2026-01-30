В Ливнах на рабочем месте погибла женщина

По предварительным данным, она обварилась паром.

Ливны. Улица Горького. Фото: www.google.com/maps

Как сообщает «Уездный город Ливны», это произошло ещё 21 января. ЧП случилось на Ливенской ТЭЦ (производственном подразделении филиала АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация»»).

52-летняя женщина была дежурной смены. Около 2 часов ночи она обварилась паром, который шёл из оборудования, и получила многочисленные ожоги. Пострадавшую нашли только утром. Орловчанка скончалась.

СМИ сообщает, что в данный момент обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет, а также государственная инспекция труда.

В филиале АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация»» эту информацию частично опровергли.

