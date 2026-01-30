В Ливнах на рабочем месте погибла женщина

По предварительным данным, она обварилась паром.

Как сообщает «Уездный город Ливны», это произошло ещё 21 января. ЧП случилось на Ливенской ТЭЦ (производственном подразделении филиала АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация»»).

52-летняя женщина была дежурной смены. Около 2 часов ночи она обварилась паром, который шёл из оборудования, и получила многочисленные ожоги. Пострадавшую нашли только утром. Орловчанка скончалась.

СМИ сообщает, что в данный момент обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет, а также государственная инспекция труда.

В филиале АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация»» эту информацию частично опровергли.

ИА «Орелград»