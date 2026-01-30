Новый отдел полиции в Орле готов на 90%

Об этом заявил начальник Управления МВД по Орловской области Андрей Токарев.

Заявление прозвучало на сегодняшнем совещании областного совета.

«Мы в данный момент предпринимаем меры по активизации работы по введению в эксплуатацию данного объекта. Все, в том числе и контролирующие органы, и прокуратура этот вопрос держат на контроле», – рассказал глава УМВД.

При этом Андрей Токарев признался, что «в складывающихся реалиях у нас имеется проблема с застройщиком».

Напомним, здание начали строить ещё в 2022-м году, а должны были сдать в 2024-м. Контракт заключили с тамбовским ООО «Стандартстрой». На проект заложили около 188,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»