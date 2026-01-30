Губернатор заслушал доклад о борьбе с ОПГ в Орловской области

Начальник регионального УМВД Андрей Токарев выступил на сегодняшнем заседании облсовета.

Как рассказал глава орловской полиции, в 2025-м году было расследовано 96 преступлений, совершённых членами организованных преступных групп. Эта работа проходила во взаимодействии с другими правоохранительными органами. К уголовной ответственности привлечены 56 фигурантов.

Речь в этих делах шла о мошенничестве, вымогательстве, разбое, незаконном обороте наркотиков, оружия, табака, проведении нелегальных азартных игр, организации каналов незаконной миграции, а также об ограничении конкуренции.

Сотрудниками экономического блока выявлено 94 преступления коррупционной направленности (включая 26 фактов взяток). Было пресечено 58 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов (также совместно с другими правоохранителями).

Установленный материальный ущерб составил 306 миллионов рублей. На счета и имущество обвиняемых на общую сумму 434 миллиона рублей был наложен арест.

Отметим, в суд передано и дело Сергея Лежнева, советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

ИА «Орелград»