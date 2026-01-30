Орловские нарушители ПДД принесли казне 432 миллиона

Пока что число дорожных происшествий с пострадавшими продолжает расти.

Об этом на сегодняшнем заседании облсовета рассказал глава Управления МВД по нашему региону Андрей Токарев.

В своём докладе он отметил ряд проблем, связанных с обстановкой на орловских дорогах. Так, в 2025-м году количество ДТП с пострадавшими выросло на 11,5%. Погибли 138 человек, получили различные травмы 940.

В то же время несколько улучшилась статистика по ДТП с участием нетрезвых водителей. Количество таких происшествий снизилось на 8%.

Всего за год на Орловщине пресечено 992 случая управления автомобильным транспортом в состоянии алкогольного опьянения. За повторные нарушения такого рода возбуждено 107 уголовных дел.

Однако одной из главных причин аварий остаётся состояние дорог. В каждом третьем ДТП фиксировались неудовлетворительные дорожные условия.

Сотрудники ГАИ возбудили 184 административных дела в связи с ремонтом или содержанием дорог, не отвечающими нормативам. В течение года выявлено 10 новых аварийно-опасных участков и 44 потенциально опасных участка.

Всего за год орловской ГАИ выявлено 494 тысячи различных административных нарушений в сфере дорожного движения. На виновных наложены штрафы на общую сумму 572 миллиона рублей. Взыскано 432 миллиона.

Определяя задачи на будущее, глава УМВД отметил, что к решению проблем дорожного движения планируется активнее привлекать общественность. Андрей Токарев заявил, что в регионе нужно проработать возможности использования на данном направлении народных дружин, бизнеса, образовательных организаций. Для этого понадобится внести существенные коррективы в государственные и муниципальные программы.

Также глава УМВД напомнил, что в конце минувшего года президент России утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения в нашей стране на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

