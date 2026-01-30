В орловском облсовете разгорелся скандал о комитете по здравоохранению

Леонид Музалевский: «Под персоналии мы ничего менять не будем!».

Недавно в заксобрание пришёл новый депутат. Фельдшер Дмитрий Серегин, заменив Сергея Тушкова, активно включился в работу. На сегодняшнем заседании он озвучил ряд острых вопросов по своему профилю. На них отреагировал председатель комитета по здравоохранению Иван Дынкович.

«Учитывая то, что вы депутат кипучий и активный, я всё-таки предлагаю Вам вступить в комитет по здравоохранению. Нам нужен фельдшер», – заявил он.

Серёгин заявил, что вступил бы в комитет «с удовольствием», но его «не взяли».

«Ситуация возмутительная, – отреагировал Иван Дынкович. – Я переговорю со своим заместителем [Игорем Рыбаковым], который представляет вашу фракцию [«Справделивая Россия»]. Может быть, он уступит Вам свое место».

Перепалку пресёк председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский.

«Хватит здесь выяснять отношения. Мы пришли, чтобы принимать законы, а не стебаться. У нас есть положение о комитетах – не более семи человек. Комитет полностью наполнен. И давайте мы как-то соблюдать наши положения, наш регламент, которые вообще-то должны работать», – подчеркнул председатель регионального заксобрания.

Также Музалевский указал, что все депутаты могут принимать участие в работе любых комитетов. При этом переформирование комитета не имеет особого смысла ещё и потому, что полномочия облсовета текущего созыва завершаются уже в сентябре, отметил спикер.

ИА «Орелград»