В облсовете усомнились в эффективности системы «Безопасный город»

С критикой выступил депутат Андрей Фролов.

Перед этим о текущей ситуации с «Безопасным городом» облсовету рассказал глава регионального УМВД Андрей Токарев. В 2025 году в Орловской области на этот проект выделялось около 16,4 миллионов рублей.

Фролов, комментируя доклад Токарева, выступил с критикой.

«У нас в городе на сегодня установлено 32 видеокамеры, по области, по-моему, 699 камер… Вместе с тем, периодически в новостях мы видим, то остановку разрушили вандалы, то с мостов вазы скинули. У меня на округе, на площади Жукова, в самом центре, два года назад 40 туй высаженные новые вместе с рулонным покрытием уничтожили. Но это не за одну минуту делается. Спустя два года там же верхушки срезали у этих туй», – высказался депутат.

Также Андрей Фролов попросил главу орловской полиции обратить внимание на выбор конкретных мест, где устанавливаются видеокамеры.

Глава УМВД пояснил, что точки для видеонаблюдения выбирают с учётом оперативной обстановки — по количеству нарушений и преступлений в общественных местах и числу ДТП на дорогах. При необходимости камеры переносят с места на место.

ИА «Орелград»