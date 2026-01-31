Глава Мценска определил условия приватизации «Коммунальщика»

31.1.2026 | 16:07 Новости, Экономика

Уставный капитал бывшего МУПа будет увеличен.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Глава города Мценска Андрей Беляев подписал постановление об условиях приватизации муниципального имущества путем внесения его в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Коммунальщик». Еще в прошлом году это предприятие имело статус унитарного муниципального. Но затем МУП преобразовали в акционерное общество в рамках прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2025 год. Впрочем, организация все равно осталась подконтрольной муниципалитету, которому принадлежат все ее акции.

Очередным шагом в процессе приватизации стало новое постановление, согласно которому будут приватизированы объекты, находящиеся в муниципальной собственности и входящие в состав муниципальной казны. Всего в перечень включено 11 объектов, в том числе: автомобильные весы, две трансформаторных подстанции, производственное здание АБЗ с щитовой и битумоплавильным отделением, автостоянка, погрузчик, автобус специальный для перевозки детей, трактор «Беларус», вагон-гардероб, вагон-общежитие и хозблок. Все объекты расположены на улице Автомагистраль.

Способ их приватизации определен как внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Коммунальщик» – в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций. Тем самым уставный капитал АО «Коммунальщик» будет увеличен на 35,43 миллиона рублей – такую рыночную стоимость приватизируемых объектов определил независимый оценщик. Номинальная стоимость каждой дополнительной акции составит 1000 рублей, то есть планируется дополнительно выпустить 35 431 обыкновенных именных бездокументарных акций.

