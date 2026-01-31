Жителей Орловского округа попросили беречь природу

Им также напомнили об ответственности за стихийный выброс мусора.

Администрация Орловского муниципального округа обратилась к местным жителям и приезжим с призывом беречь природу и соблюдать нормы действующего законодательства, в том числе в сфере охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как следует из текста обращения, значительное внимание на территории округа уделяется борьбе с несанкционированными свалками. В связи с этим власти напоминают о том, что сброс отходов производства и потребления вне специально установленных для этих целей мест, в том числе рядом с мусорными контейнерами, запрещен.

По данным администрации Орловского муниципального округа, в минувшем 2025 году на местной территории было составлено 73 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 и 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». Речь идет о штрафах за мусор. В частности, статья 5.3 указанного закона предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей за неправильный сброс отходов производства и потребления.

А статья 6.2 этого же закона предусматривает ответственность за сброс, складирование и временное хранение мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования населенных пунктов Орловской области вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления. В данном случае для граждан предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Соответственно, финансовые санкции для должностных и юридических лиц еще выше.

«В Орловском муниципальном округе действует муниципальная программа «Снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Орловского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации округа от 15 декабря 2022 года № 3914, в рамках которой ликвидируются несанкционированные свалки на территории округа, – следует также из информационного сообщения. – Просим вас беречь природу, а также соблюдать действующее законодательство».

ИА «Орелград»