Физкультурно-оздоровительный комплекс разрешили строить в Кромах

Отведенный под строительство земельный участок уже обследовали археологи.

Общество с ограниченной ответственностью «Институт социальных технологий» получило положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируется возвести на улице Свободы в поселке городского типа Кромы. Топографически данный участок находится на левом берегу реки Крома.

По заказу компании его предварительно обследовали археологи, поскольку Кромы существуют уже немало лет, и на территории этого поселения имеются исторические и археологические памятники. Не исключено, что не все из них известны науке. На днях участок под строительство ФОК обследовала археологическая экспедиция СПОК «Елецкий стан» из Липецкой области.

Научно-исследовательские археологические работы проводились на основании открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации. В ходе исследований археологических находок и признаков объектов археологического наследия не было обнаружено. Из заключения экспертизы следует, что ФОК будет располагаться на удалении от известных объектов археологического наследия. Однако сам участок еще предстоит привести в порядок.

Из акта экспертизы следует, что в настоящее время будущая площадка под строительство представляет собой «относительно ровную поверхность». На участке расположены грунтовые дороги, малоэтажные нежилые разрушенные постройки, строительный мусор и линии электропередач. По всей площади будущего проведения работ фиксируются участки с луговой и кустарниковой растительностью, а также деревья. В целом данный участок подвержен сильному антропогенному воздействию.

Участок расположен в 1,1 километре к юго-западу от Пушкарского пруда, в 1,4 километра к юго-западу от здания Церкви Николая Чудотворца, в 2,1 километра к юго-западу от кладбища и в 780 метрах к югу от здания Кромской школы. Анализ историко-картографического материала показал, что строительная площадка расположена в границах исторической застройки поселка Кромы.

«На Трехверстовой карте Орловской губернии 1868 года участок проведения работ располагался у юго-западной границы поселения, в границах квартала, выделенного под жилую застройку, – пишут эксперты. – На плане города от 1909 года участок проведения работ по-прежнему находится на юго-западной окраине населенного пункта, в квартале № 36». Все это не помешало экспертам выдать положительное заключение, дающее строительству зеленый свет.

ИА «Орелград»