Мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета в Орле завершены

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что боезаряд обезврежен.

Объект вывезен в безопасную зону, удаленную от жилых построек. Губернатор также уведомил об отмене ограничений на движение в Советском районе. Покидавшие свои дома орловцы могут возвращаться.

«Спасибо всем службам и ведомствам за профессионализм! Благодаря слаженным действиям все угрозы для жителей и их имущества ликвидированы в строгом соответствии с регламентом», – написал губернатор в соцсетях.

Андрей Клычков также выразил благодарность жителям за понимание, взаимодействие и сохранение спокойствия.

Напомним, опасный предмет был обнаружен на территории СНТ в районе Веселой слободы на минувшей неделе. Изменили режим работы образовательные учреждения, свои дома покинули орловцы, проживающие рядом с местом ЧП. Было организовано оцепление. Для ликвидации угрозы в Орел прибыли специалисты и спецтехника. Мероприятия начались 31 января около 8 часов. Успешно завершены к 12.

ИА “Орелград”