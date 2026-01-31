Владельцев личных подсобных хозяйств агитируют на перевод в фермеры

Такой перевод будет полезен и государству, и самим гражданам.

Во Мценском районе Орловской области проводится работа по заключению с сельхозтоваропроизводителями соглашений о реализации ими мероприятий государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Она взяла старт в 2023 году, а 2026-й – пока еще заключительный год ее действия. По данным районного отдела сельского хозяйства и продовольствии, необходимая разъяснительная работа ведется и среди владельцев личных подсобных хозяйств – их агитируют на перевод ЛПХ в статус крестьянско-фермерских хозяйств.

Такой перевод принесет дополнительные поступления в бюджет, а самим фермерам он откроет доступ к различным видам государственной поддержки. По предварительным данным, за 11 месяцев 2025 года сельхозтоваропроизводители Мценского района по разным направлениям получили от государства субсидии на общую сумму свыше 82,9 миллиона рублей. Согласно официальным данным, в настоящее время в аграрном секторе Мценского района работают 17 сельскохозяйственных организаций, в том числе две крупные инвестиционные компании – группы компаний «Черкизово» и «Русагро».

Кроме того, в районе зарегистрировано 24 крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 7,3 тысячи личных подсобных хозяйств, одно подсобное хозяйство, две перерабатывающие организации – АО «СК «Отрадинский» и ООО «Центральная крупяная компания», а также одна довольно известная в регионе сельскохозяйственная организация со своей переработкой и выпуском готовой продукции, а именно «Агрофирма Мценская».

ИА «Орелград»