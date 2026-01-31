«Турбо Облако» выявило 12-кратную разницу в скорости скачивания файлов в регионах России

31.1.2026 | 10:19 Новости компаний, Рекомендуем

Компания «Турбо Облако», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила результаты эксперимента, который показал масштаб цифрового неравенства при использовании облачных сервисов в России.

Компания разрабатывает геораспределенную облачную платформу, которая обеспечит одинаково высокую скорость работы облачных сервисов во всех регионах страны. Основной фокус — высокая производительность ключевых функций облака: загрузки, хранения и выдачи данных.

Эксперты компании измерили скорость удаленной работы с файлами на популярных российских облачных сервисах, площадки которых размещены преимущественно в Центральном федеральном округе. Для файла объемом 4,5 ГБ результаты показали более чем 12-кратную разницу: в Москве среднее время загрузки составило 11 минут, тогда как во Владивостоке тот же файл загружался 2 часа 12 минут.

Ключевая причина таких задержек — значительная географическая дистанция между пользователями и дата-центрами, где расположены серверы с данными. Этот фактор влияет на скорость загрузки и на скачивание произвольных файлов. Использование технологий CDN, сетей доставки контента, лишь незначительно повышает производительность. Такие решения ускоряют в основном скачивание для заранее закэшированных файлов.

Новая геораспределенная платформа «Турбо Облака» позволит размещать данные и вычислительные мощности максимально близко к конечным пользователям. Решение разворачивается на базе крупнейшей в России сети собственных дата-центров РТК-ЦОД уровня Tier III и узлов связи «Ростелекома» — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Автоматическая репликация данных между выбранными площадками позволяет не только повысить отказоустойчивость, но и обеспечить быстрый доступ к информации из ближайшего дата-центра. Это снижает задержки при работе с крупными массивами данных и делает скорость сервисов сопоставимой для пользователей в разных регионах страны.

Михаил Соколов, директор по стратегии и технологиям компании «Турбо Облако»:

«Для современного бизнеса, будь то столичная компания или предприятие на Дальнем Востоке, критически важен быстрый и равный доступ к данным. Наша геораспределенная платформа — ключевой шаг к устранению цифрового разрыва. Она стирает географические границы в ИТ-инфраструктуре, гарантируя всем клиентам стабильность, скорость и надежность».

Реклама. Рекламодатель – ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU