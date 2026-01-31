В Орловской области укрепят здоровье каждого

Новый федеральный проект стартует в регионе.

Временно исполняющая обязанности губернатора Орловской области Ирина Патронова утвердила региональную программу «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды». Ее действие рассчитано по 2030 год. Документ принят в целях реализации на территории Орловской области федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Разработали программу специалисты регионального департамента здравоохранения, а ее участниками станут практически все профильные департаменты областной администрации, Управление Роспотребнадзора по Орловской области, органы местного самоуправления и волонтерские организации.

Основная цель заключается в увеличении доли местных жителей, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза к 2030 году. В рамках программы предусмотрено формирование системы укрепления общественного здоровья «путем разработки новых стратегических и тактических подходов к работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), позволяющих повысить приверженность граждан к ведению здорового образа жизни».

По итогам 2025 года доля орловцев, ведущих здоровый образ жизни, в общей численности населения составила 9 процентов. Уже по итогам 2026 года она должна увеличиться до 9,4 процентов, а к 2030 году – до 11,6 процента. С 15 процентов в 2025 году до 60 процентов в 2030 году увеличится доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в центрах здоровья.

Доля орловцев, для которых центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни, должна вырасти с 0 процентов в 2025 году до 95 процентов в 2030 году. Кстати, в каждом муниципальном образовании Орловской области должны быть разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Программа предусматривает и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работников на предприятиях Орловской области с численностью работников 250 человек и более.

В 2025 году такие программы уже работали на пяти предприятиях региона, а к 2030 году их количество должно увеличиться в 3 раза. В регионе в постоянном режиме будут проводить анализ лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни. И какие-то из них, возможно, будут масштабированы. Объем финансового обеспечения региональной программы составит 11,88 миллиона рублей.

К слову, работа по укреплению общественного здоровья для региона не нова. Мероприятия по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в 2025 году еженедельно проводились на базе медицинских организаций Орловской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Информация о пропаганде здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ размещена на сайтах и в социальных сетях 31 лечебно-профилактического учреждения региона.

ИА «Орелград»