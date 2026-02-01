В Орловском округе повреждены дома, квартиры, машины

1.2.2026 | 10:00 Важное, Новости, Происшествия

За прошедшие сутки над регионом уничтожены четыре вражеских БПЛА.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что пострадавших нет.

«В Орловском муниципальном округе повреждения получили остекления нескольких квартир и домовладений, личный автотранспорт», – написал глава региона.

Сегодня, 1 февраля, с 10:00 в здании Зареченского СДК  (п. Зареченский, ул. Центральная, д. 4) будет работать комиссия по осмотру повреждений и составлению соответствующих актов. Глава ОМО Александр Черных проинформировал, что можно лично посетить комиссию или позвонить по телефону 8 (4862) 41-69-09.  Специалисты выедут для осмотра и оформления документов.

«Просим соблюдать спокойствие и быть внимательными к официальным сообщениям. Мы готовы помочь каждому», – подчеркнул в публикации Александр Черных.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU