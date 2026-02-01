В Орловском округе повреждены дома, квартиры, машины

За прошедшие сутки над регионом уничтожены четыре вражеских БПЛА.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что пострадавших нет.

«В Орловском муниципальном округе повреждения получили остекления нескольких квартир и домовладений, личный автотранспорт», – написал глава региона.

Сегодня, 1 февраля, с 10:00 в здании Зареченского СДК (п. Зареченский, ул. Центральная, д. 4) будет работать комиссия по осмотру повреждений и составлению соответствующих актов. Глава ОМО Александр Черных проинформировал, что можно лично посетить комиссию или позвонить по телефону 8 (4862) 41-69-09. Специалисты выедут для осмотра и оформления документов.

«Просим соблюдать спокойствие и быть внимательными к официальным сообщениям. Мы готовы помочь каждому», – подчеркнул в публикации Александр Черных.

ИА “Орелград”