Мэр Орла добился штрафа по неисполненному контракту

Продолжение получила история, начавшаяся два года назад.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению муниципального образования «Город Орел» в лице мэра города Орла к местному индивидуальному предпринимателю. Мэр просил о взыскании штрафа по муниципальному контракту. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступили муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области.

Как следует из материалов дела, между МКУ «ОМЗ города Орла» от имени муниципального образования «Город Орел» и ИП летом 2024 года был заключен муниципальный контракт. Предприниматель должен был разработать проектно-сметную документацию для строительства сетей водоотведения (с проверкой достоверности определения сметной стоимости) по улицам Радужная, Турбина, Кривцова, Преображенского, Приокская, Пойменная и переулкам Пойменный, Приокский, Отрадный и Преображенского.

Цена контракта составляла 550 тысяч рублей. Подрядчик принял на себя обязательство завершить работы не позднее 1 ноября 2024 года. Однако в установленный срок работы не были сданы. А 26 декабря 2024 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Соответствующее извещение МКУ «ОМЗ города Орла» направило в адрес ИП заказным письмом. Месяц спустя оно вернулось – почта вернула его отправителю из-за истечения срока хранения.

Тем не менее, заказчик посчитал, что ИП надлежащим образом был уведомлен о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта. В феврале 2025 года учреждение обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области с заявлением о включении ИП в реестр недобросовестных поставщиков. Изучив поступившие материалы, антимонопольный орган такое решение принял, ИП оно оспорено не было.

Комиссия Орловского УФАС не нашла достаточных оснований считать, что ИП были предприняты все возможные и зависящие от него действия по надлежащему исполнению контракта. Затем истцом ответчику был начислен штраф за неисполнение контракта и пени за просрочку исполнения обязательств по контракту. Суд, проверив правомерность заявленных истцом требований, решил иск удовлетворить частично. Он постановил взыскать с ИП в пользу муниципального образования «Город Орел» в лице мэра штраф по муниципальному контракту в сумме 55 тысяч рублей и пени в сумме 29,6 тысячи рублей.

ИА «Орелград»