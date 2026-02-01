Орловские школьники сразятся на саблях и пищалях

Историко-просветительский марафон стартует в Орле.

Как пояснили в Орловском краеведческом музее, стартовал приём заявок на участие в III городском историко-просветительском марафоне «Верстание на службу». В этом году он посвящен юбилейным датам основания крепостей Орел, Болхов и Ливны. Прием заявок продлится по 28 февраля 2026 года. Организаторами марафона выступили Орловское краеведческое общество, Орловский краеведческий музей и Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева.

Цель – сохранение и популяризация исторических знаний о событиях военной истории XVI-XVII веков и связанных с ними памятных местах на территории Орловской области. Основной задачей является формирование у участников марафона знаний о событиях русско-крымских военных конфликтов XVI-XVII веков, Смуты, Смоленской войны и русско-польской войны 1654-1667 годов, связанных с территорией Орловского края и оказавших влияние на его историю.

Участники марафона ознакомятся с историей и особенностями градостроительного и фортификационного дела на территории юга Русского государства на примере истории Орла, Болхова, Ливен, Новосиля и Кром, а также участка Большой засечной черты – Дубенской засеки, расположенной на территории Болховского района. Одной из функций марафона также является методическая поддержка руководителей патриотических клубов, классных руководителей кадетских классов, методистов и организаторов внеурочной деятельности в изучении и реконструкции исторического костюма указанного периода и региона.

Марафон проводится в несколько этапов, «на выбывание», по схеме: общее количество команд – 10 команд – 5 команд. Основная часть марафона пройдет в формате учебно-исследовательской проектной деятельности команд. Заключительная часть – в формате военно-исторической эстафеты. Участники финала должны будут продемонстрировать знание основ ратного дела различных категорий служилого сословия: служилые «по отечеству», служилые «по прибору», казаки, городовое и посошное ополчение.

Содержание заданий для участников таково: «Стрельба из лука» (стрельба по стационарной мишени); «Съемный бой (фехтование)» (знание типов сабель, основные приемы защиты и атаки саблей); «Стрелецкая служба» (знание типов ручного огнестрельного оружия, приемы владения ручной пищалью); «Пушкарное дело» (знание приемов заряжания артиллерийского орудия и основ баллистики); «Посошная служба и кош» (умение разжигать огонь с помощью кресала и кремня, знание основ лагерного быта XVI века); «Воеводский шатер» (презентация и защита учебно-исследовательского проекта).

К участию в марафоне приглашаются учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ, средних профессиональных учебных заведений, члены военно-патриотических клубов, учащиеся кадетских и казачьих классов, которым на момент подачи заявки исполнилось 14-18 лет.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»