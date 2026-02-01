Около четырех тысяч пачек сигарет арестовали на Орловщине

Озвучены итоги контроля за продажей табачной и никотиносодержащей продукции.

Отчет о результатах надзорной работы представило Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Из него следует, что в 2025 году сотрудники ведомства 85 контрольных мероприятий в торговых точках, занимающихся продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Напомним, условия реализации и рекламирования такой продукции строго регулируются федеральным законодательством.

По данным ведомства, всего в минувшем году было проинспектировано 12 454 пачек табачной и никотинсодержащей продукции. Из них 4364 пачки, или 35 процентов, было арестовано. Причинами ареста становились отсутствие на пачках с сигаретами акцизных марок Российской Федерации или средств идентификации. Кроме того, арестовывалась продукция с истекшим сроком годности, с нарушением требований по маркировке, а также продукция, продававшаяся без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. В целом аресты коснулись товаров на общую сумму 3,269 миллиона рублей.

«По результатам проверок в отношении виновных лиц составлен 171 протокол об административных правонарушениях, из них 48 административных материалов направлены для рассмотрения в суд, – информирует Управление Роспотребнадзора Орловской области. – Общая сумма наложенных штрафов составила 3,77 миллиона рублей. По решению суда конфисковано 3162 пачки табачной и никотинсодержащей продукции, на сумму 2,019 миллиона рублей».

Кроме того, по фактам реализации табачных изделий и никотинсодержащей продукции с нарушением обязательных требований торговцам было выдано 108 предписаний об устранении нарушений и 24 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. По оценкам регионального правительства, в Орловской области в 2025 году доля взрослого населения, употребляющего табак, составила 18,66 процента. Областные власти намерены снизить ее к 2030 году до 16,43 процента за счет активной пропаганды ведения здорового образа жизни.

ИА «Орелград»