На модернизацию инфраструктуры выделят 18 миллиардов рублей

Объемы финансирования утверждены постановлением правительства региона.

В Орловской области начало действовать постановление местного правительства об утверждении межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры». Действие документа рассчитано на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, он тесно увязан с законом об областном бюджете. Объем финансирования программы на 2026 год составляет 3,353 миллиарда рублей, на 2027 год – 10,437 миллиарда рублей, на 2028 год – 4,535 миллиарда рублей.

«В программу включены объекты для капитального ремонта и капитального строительства на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, – следует из аналитического отчета производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. – В частности, в 2026 году на приобретение в государственную собственность Орловской области объектов недвижимости гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, запланировано 3,5 миллиона рублей».

Также правительство внесло изменения в паспорт государственной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области». Новым постановлением скорректирован перечень мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, реализуемых на территории Орловской области в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В перечень включены мероприятия, которые планируется осуществить в 2026 году с привлечением средств субсидии, выделенной из областного бюджета муниципальным образованиям.

В частности, в городе Ливны планируется произвести: капитальный ремонт тепловой сети от дома № 17 по улице Денисова до дома № 191 по улице Мира; капитальный ремонт тепловой сети от дома № 231 по улице Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома № 229 по улице Мира; капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от котельной на улице Гагарина до жилого дома № 90 по улице Тургенева; капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-5 до улицы Красноармейской.

Стоит добавить, что общий объем средств, предусмотренных на реализацию региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области на 2023-2027 годы» правительство региона сократило с 164,39 миллиона рублей до 140,377 миллиона рублей. В частности, из перечня мероприятий программы исключено строительство котельной на улице Калинина в городе Малоархангельске.

ИА «Орелград»