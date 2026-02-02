На Орловщине морозы переводят школьников на дистанционку

Дистанционное обучение частично введено в 20 муниципальных образованиях области.

Ещё в семи (включая Орёл) учёба пока что продолжается полностью в обычном режиме. Об этом стало известно на совещании в областной администрации, которое состоялось сегодня.

Ответственные чиновники продолжат мониторить температуру — пока что морозы не идут на спад.

Также губернатор Андрей Клычков поручил уведомлять учащихся и их родителей о переходе на дистанционное обучение заранее. Это надо будет делать до 17 часов дня, который предшествует дню перехода.

Кроме того, в школах планируется отказаться от мероприятий на улицах и перенести все уроки физкультуры в спортивные залы.

ИА «Орелград»