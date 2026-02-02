Социальную реабилитацию осужденных обсудили в Орле

Государство пытается помочь бывшим уголовникам вернуться к нормальной жизни.

В Орле прошло заседание рабочей группы по вопросам ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера. Участники также обсудили меры помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщило Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области.

«В ходе мероприятия участники подвели итоги 2025 года работы по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, и лицами, отбывающими наказания, не связанные с лишением свободы, а также работы проведенной в рамках реализации положений Федерального закона № 10-ФЗ «О пробации в российской Федерации», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, участники поговорили о мерах по трудоустройству и социальной поддержке с людьми, освобожденными из мест лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера. Подобные комплексные меры, в том числе, направлены на сокращение числа совершаемых повторно преступлений. По данным УМВД России по Орловской области, по состоянию на 1 января 2026 года на профилактическом учете в ОВД состоял 1031 человек, осужденный к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, либо к условному наказанию.

На так называемом списочном учете находится 991 гражданин, ранее судимый. За 289 бывшими заключенными установлен административный надзор. Непосредственно в 2025 году надзор был установлен за 81 ранее судимым орловцем, прекращен по различным основаниям в отношении 103 таких граждан. В 2025 году, весной и осенью, в регионе сотрудники органов внутренних дел совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН проводили мероприятия под условным наименованием «Профилактика».

В ходе указанных рейдов было проверено 538 подконтрольных лиц, из которых 89 человек отличаются высоким уровнем противоправного поведения. В рамках профилактических рейдов было выявлено 25 нарушений порядка и условий отбывания наказания и мер уголовно-правового характера, пресечено пять правонарушений, предусмотренных статьей 6.9.1 КоАП РФ. В результате проведенной работы количество преступлений, повторно совершенных гражданами, ранее имевшими криминальный опыт, снизилось на 12,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

