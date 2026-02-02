На Орловщине заработал новый ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в Покровском районе.

ФАП построили в деревне Шалимовке. Причём — ударными темпами. О начале этих работ стало известно в ноябре минувшего года.

Модульное здание оборудовано всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи. Здесь есть кабинет приёма, процедурная и комната ожидания.

Строительство велось по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как сообщает правительство Орловской области, ФАП уже принимает первых пациентов.

Ранее стало известно, что заработал новый ФАП под Орлом в посёлке Шиловском.

ИА «Орелград»