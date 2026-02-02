На Орловщине заработал новый ФАП

2.2.2026 | 11:31 Медицина, Новости

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в Покровском районе.

Фото: Правительство Орловской области

ФАП построили в деревне Шалимовке. Причём — ударными темпами. О начале этих работ стало известно в ноябре минувшего года.

Модульное здание оборудовано всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи. Здесь есть кабинет приёма, процедурная и комната ожидания.

Строительство велось по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как сообщает правительство Орловской области, ФАП уже принимает первых пациентов.

Ранее стало известно, что заработал новый ФАП под Орлом в посёлке Шиловском.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU