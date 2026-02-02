Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил яркую афишу премьер.

В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита «Ландыши. Вторая весна» (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала «Дети перемен» (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием «Отмороженные» (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

2 февраля Wink предлагает отправиться в литературное путешествие по России в документальном сериале «Картотека. Писатели. Сшивание страны» (18+). Проект, созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), предлагает посмотреть на географию и историю страны через призму творческого сознания писателей-современников. В каждой серии один главный герой — ныне живущий писатель — становится проводником, с помощью которого зрители исследуют общий культурный код, историю и особенности его родного региона, и те эпохи, которые автор описывает в своих произведениях. Например, о Москве Гиляровского и Карамзина расскажет Андрей Добров, о мистическом Петербурге поведает Константин Образцов, тайны Алтая приоткроет Илья Кочергин. В каждой серии фрагменты из произведений писателя исполняют известные актеры: Максим Титов (Корф в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»), Николай Коротаев (сериалы «Опасные связи» и «Сигма»), Владимир Тяптушкин (оба сезона сериала Wink Originals «Ландыши») и другие.

На Wink можно будет посмотреть в удобное время популярные телесериалы. Например, новый комедийно-фантастический сериал канала СТС «Не в своей тарелке» (16+). Это история о жизни инопланетян, застрявших в российской глубинке. Пришельцев играют Даша Верещагина, Влад Прохоров и Андрей Пынзару, а землян — подозрительного участкового Сергея Петровича и тракториста Игоря — Юрий Стоянов и Денис Прытков соответственно. Новички неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон — кого направить на истинный путь, учительница Ира нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы, а продавщица Люба — богатыря в образе межпланетного защитника Бори. Пока Света, мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живет в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее…

С 1 февраля поклонникам доступно продолжение популярного боевика «Наш спецназ — 4» (18+) — все 14 серий сразу. Пятерых бойцов группы немедленного реагирования «Трефы» ждут новые сложнейшие задачи и испытания. Их никому в Петербурге представлять не нужно. Командира отряда Илью Фомина коллеги из угрозыска и СК называют безбашенным, но за его рискованными поступками стоят опыт и мастерство. В личной жизни Фомин не столь решителен, и со следователем Натальей Зубковой отношения никак не выходят на новый уровень. Возможно, что-то изменится с возвращением в Петербург его бывшей жены Риммы? Миша Пряников стал отцом — беззаботные вечера в пивной и подтрунивания над Сергеем Богатовым по прозвищу Отец остались в прошлом. В семье Отца тоже много перемен: его жена Света теперь служит в отряде СОБР, а дочка Диана встречается с отъявленным сердцеедом Колодиным. Ну, а у Юры Агеева в личной жизни, наоборот, затишье: ведь он никак не может простить обмана своей невесте Алине. В ролях Сергей Горобченко, Никита Чеканов, Матвей Жизневский, Никита Василевский, Андрей Папанин и другие.

Любимый семейный ситком «САШАТАНЯ» (16+) уже на Wink с десятым сезоном. Семья Саши (Андрей Гайдулян) и Тани (Валентина Рубцова) выходит на новый жизненный уровень, но продолжает попадать в комичные, абсурдные и до боли знакомые ситуации, когда обычные бытовые заботы запросто превращаются в приключения. В новом сезоне Саша и Таня прочувствуют все радости и сложности статуса многодетных родителей. Алеша будет разрываться между футбольным полем и школьной партой, а семье придется учиться жить в режиме постоянной многозадачности. Тем временем Мише и Лиле предстоит переезд в спальный район, где спокойная жизнь быстро уступает место необходимости зарабатывать сразу на две квартиры — съемную и ипотечную.

Когда времени на просмотр сериала нет, а настроение надо поправить, на помощь придут новинки зарубежного кинематографа. С 6 февраля на Wink можно посмотреть американский хоррор «Пункт назначения: Новый аттракцион» (18+). Группа друзей отправляется исследовать руины парка аттракционов, который был закрыт 15 лет назад после серии смертельных инцидентов. Легенда гласит, что двое братьев остались запертыми внутри после пожара, но выжили — и теперь они преследуют тех, кто осмелится войти на территорию парка. Туристы столкнутся не только с жуткими механизмами и ловушками, но и с бродячими байкерами, которые еще больше накаляют обстановку.

Спортивный триллер из Великобритании «Боксер» (18+) станет доступен 26 февраля. Дерек «Даймонд» Дуглас — боксер с невероятным потенциалом, но хаотичной, нестабильной манерой боя. Судьба дает ему шанс — титульный поединок, который может навсегда изменить его жизнь. Конечно, дорога к чемпионскому поясу превращается в череду испытаний. Внутри команды нарастают конфликты, спонсоры требуют яркого шоу, соперник начинает грязные игры, вдобавок тени прошлого преследуют героя. Боксеру важно победить не только соперника, но и собственных демонов. В ролях Джейсон Айзекс, Сиенна Гиллори, Джейми Бамбер, Набил Элухаби, Николас Пиннок и другие.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

